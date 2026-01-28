Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : on respire mieux ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air s'annonce bonne à moyenne ce mercredi 28 janvier 2026 grâce notamment à des conditions météorologiques favorables à la dispersion de polluants.

    On respire bien mieux à Lyon ce mercredi et les Lyonnaises et les Lyonnais peuvent remercier la pluie tombée en abondance mardi dans la région. Grâce à des conditions météos favorables à la dispersion de polluants, la qualité de l'air dans la région lyonnaise s'annonce globalement bonne ce mercredi 28 janvier.

    Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront en baisses. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne.

    Accessibilité numérique : la déléguée interministérielle attendue à Lyon ce jeudi

