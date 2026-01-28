Accessibilité numérique : la déléguée interministérielle attendue à Lyon ce jeudi

Isabelle Saurat, déléguée interministérielle à l’Accessibilité, se rendra à Lyon jeudi 29 janvier pour une journée de travail consacrée à l’accessibilité numérique et à l’inclusion des personnes en situation de handicap sur le territoire métropolitain.

Accompagnée d’Anne Laybourne, sous-préfète à la politique de la ville et référente handicap et inclusion, Isabelle Saurat débutera son déplacement à la Métropole de Lyon. Les échanges porteront sur les actions menées pour améliorer l’accessibilité des services publics, des établissements recevant du public et des outils numériques, en lien avec les services de l’État.

La matinée sera également consacrée à la présentation d’un service numérique inclusif développé par des associations locales. L’après-midi, la délégation visitera le musée Lugdunum, dans le 5e arrondissement, afin de découvrir les dispositifs mis en place en faveur de l’accueil des publics en situation de handicap, ainsi que les actions engagées dans le cadre du label "tourisme et handicap".