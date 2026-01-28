Sept supporteurs du PAOK Salonique, en route vers Lyon pour le match contre l’OL, sont morts mardi dans un accident de minibus en Roumanie. Trois autres ont été blessés.

Sept supporteurs grecs du club de football PAOK Salonique ont été tués et trois blessés mardi dans la collision entre leur minibus et un camion en Roumanie, ont annoncé la police locale et les autorités grecques. Le minibus transportant dix hommes reliait la Grèce à la France lorsqu'il est entré en collision avec un poids-lourd dans le comté de Timis, dans l'ouest de la Roumanie, a indiqué la police locale.

Les supporteurs grecs étaient en route pour Lyon où le PAOK Salonique doit affronter jeudi l'Olympique lyonnais en Ligue Europa. Une minute de silence sera respectée en ouverture de la rencontre comptant pour la dernière journée de la phase de poules.

Un choc ultra violent

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s'est déclaré "profondément choqué" en apprenant "le tragique accident en Roumanie" qui a causé la mort de "sept jeunes compatriotes". Il a exprimé sur Facebook ses "plus sincères condoléances aux proches des victimes et à la famille du PAOK".

Le conducteur, âgé de 29 ans, du minibus, "a franchi la ligne médiane et heurté de plein fouet le camion", a déclaré la police de Timis à la presse. Les images de l'accident, diffusées sur les réseaux sociaux montrent un choc d'une extrême violence. Le minibus qui transportait les supporters grecs a été littéralement pulvérisé par le camion arrivant en face.