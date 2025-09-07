Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste bonne ce dimanche

Les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes seront une nouvelle fois moyens ce dimanche 7 septembre à Lyon.

La qualité de l’air reste bonne dans l’agglomération lyonnaise ce dimanche 7 septembre. Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes resteront, en effet, moyens tout au long de la journée. Des pics de pollution sur les principaux axes de circulation autour de Lyon seront néanmoins enregistrés dans l’après-midi.

Mais attention, l’observatoire précise toutefois que la qualité de l’air se dégrade dans le reste de la région en raison de conditions favorables à la production photochimique et pourrait s’étendre Lyon d’ici lundi.