Lyon : une attaque au couteau fait deux blessés près de la piscine du Rhône

Deux jeunes de 16 et 20 ans ont été blessés après une attaque au couteau dans la soirée de samedi 6 septembre à proximité de la piscine du Rhône.

Il était environ 22 heures lorsque les secours ont été appelés pour une attaque au couteau sur le quai Claude Bernard, à proximité de la piscine du Rhône, dans le 7e arrondissement de Lyon. D’après les informations du Progrès, deux jeunes de 16 et 20 ans ont été blessés dans la soirée de samedi 6 septembre. Le plus jeune a été transporté en urgence absolue avec une blessure au thorax.

Deux véhicules ont été dépêchés sur place. La police a, quant à elle, ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’incident.