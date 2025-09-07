Actualité
Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Météo : encore une journée chaude et ensoleillée ce dimanche à Lyon mais avec du vent

  • par Clémence Margall

    • La météo sera encore estivale ce dimanche 7 septembre à Lyon. S’il fera chaud dans l’après-midi avec 29 degrés, il y aura toutefois beaucoup de vent.

    Comme hier, il fera très beau ce dimanche 7 septembre à Lyon. Le soleil brille déjà ce matin et le ciel est bleu. Côté températures, le mercure remonte par rapport à samedi avec 16 degrés. Du vent est également présent et va s’intensifier dans l’après-midi.   

    Des rafales de vent de 50 km/h en provenance du Sud sont en effet attendues au cours de la journée, tandis que les températures grimperont jusqu’à 29 degrés. Le ciel se couvrira cependant dans la soirée avant de potentiels orages la nuit prochaine.

    Lyon futur
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste bonne ce dimanche

