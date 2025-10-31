Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours globalement bonne

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce vendredi 31 octobre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    Pour conclure ce mois d'octobre et alors que les vacances de la Toussaint touchent à leur fin, on respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute la métropole lyonnaise. Grâce notamment à un vent de sud qui sera plutôt fort ce vendredi et qui assurera une bonne dispersion des polluants, la hausse de ces derniers sera limité malgré une légère augmentation des températures.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la M6 et la M7, la qualité de l'air sera ainsi bonne à moyenne dans toute la région lyonnaise. Les concentrations en particules fines seront bonne, tout comme en dioxyde de soufre et elles seront moyennes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde d'azote.

    à lire également
    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours globalement bonne 08:11
    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 07:50
    Butin récupéré, arrestations : ce que l'on sait du braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon 07:37
    Un vendredi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    Isabelle Bertolotti, directrice du macLYON, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Deux expositions à découvrir au macLYON : entre mythologies personnelles et réalités politiques 07:00
    d'heure en heure
    Lycée d'Aragon sale
    Un "personnel à bout de souffle" : le collège Aragon déplore un manque d'agents de la Métropole de Lyon 30/10/25
    Anais-Belouassa-Cherifi
    Municipales 2026 : Anaïs Belouassa-Cherifi en meeting à Lyon jeudi 6 novembre 30/10/25
    13 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN : :
    Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon 30/10/25
    Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin 30/10/25
    police Lyon
    Braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon, cinq auteurs présumés arrêtés 30/10/25
    Saint-Genis-Laval fête Halloween à la Maison des Champs 30/10/25
    Lyon : un livreur de cocaïne arrêté à cause… de ses feux de voiture 30/10/25
    Crématorium de Lyon
    A Lyon, le cimetière de la Guillotière fait peau neuve 30/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut