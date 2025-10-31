La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce vendredi 31 octobre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Pour conclure ce mois d'octobre et alors que les vacances de la Toussaint touchent à leur fin, on respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute la métropole lyonnaise. Grâce notamment à un vent de sud qui sera plutôt fort ce vendredi et qui assurera une bonne dispersion des polluants, la hausse de ces derniers sera limité malgré une légère augmentation des températures.

Hormis autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la M6 et la M7, la qualité de l'air sera ainsi bonne à moyenne dans toute la région lyonnaise. Les concentrations en particules fines seront bonne, tout comme en dioxyde de soufre et elles seront moyennes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde d'azote.