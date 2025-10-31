La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

La Saône à Lyon est toujours concerné par une vigilance jaune crues ce vendredi 31 octobre 2025.

Si le temps s'annonce beaucoup plus calme ce vendredi sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un seul département est concerné par une vigilance météo. Il s'agit du Rhône, toujours en vigilance jaune pour un risque de crues.

Plus précisément c'est la Saône à Lyon qui est concernée par cette vigilance. "Suite aux pluies de ces derniers jours sur le bassin amont de la Saône et de ses principaux affluents , les niveaux de la Saône à Lyon sont à la hausse durable pour au moins 24h00" explique ainsi Météo France.

Le niveau de la rivière qui traverse Lyon pourrait commencer à baisser ce vendredi en fin de journée.