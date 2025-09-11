Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est un jeudi alternant entre nuages et éclaircies qui attend l'agglomération lyonnaise, avec des températures qui atteindront les 23 degrés.

Ce jeudi 11 septembre, le ciel lyonnais sera plus ou moins nuageux, ce qui n'empêchera pas des éclaircies tout au long de la journée. Si la journée devrait se passer au sec, des averses seront possible en fin de journée et la nuit prochaine.

Côté températures, il fait 17 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison qui devraient se maintenir pour la journée de vendredi.