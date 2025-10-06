Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce lundi

La qualité de l'air restera bonne à moyenne ce lundi 6 octobre 2025 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Après un weekend plutôt humide le temps sera plus sec ce lundi, mais le vent restera assez dispersif pour les polluants atmosphériques. Ainsi, ce lundi 6 octobre, la qualité de l'air à Lyon devrait rester bonne à moyenne dans toute la métropole.

Hormis autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique et la M7, les concentrations de polluants seront plutôt faible, notamment en ce qui concerne les particules fines, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre.