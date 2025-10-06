Actualité
Corentin Tolisso. @OL

L'OL renversé par Toulouse, premier couac de la saison au Groupama

  • par Vincent Guiraud

    • L'Olympique Lyonnais s'est incliné en fin match ce dimanche après-midi sur la pelouse du Groupama Stadium face à Toulouse (1-2). Sa première défaite de la saison à domicile.

    C'est un coup d'arrêt qui pourrait faire mal au moral des Lyonnais. Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a été renversé par Toulouse au Groupama Stadium (1-2). Une première défaite à domicile pour les hommes de Paulo Fonseca qui laissera probablement beaucoup de regrets aux Lyonnais.

    Largement dominateur tout au long du match, les Rhodaniens avaient pris les commandes de la partie en première période grâce à un but de Malick Fofana au terme d'une action collective de très grande classe (1-0, 24e). Par la suite, si les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu les plus grosses occasions de la rencontre, ils ne sont pas parvenus à se mettre à l'abris.

    L'OL rétrograde

    C'est sur ce score de 1-0 que l'OL a alors abordé les ultimes minutes du match. Face à des Toulousains qui n'avaient pas dit leur dernier mot, l'OL a été renversé en 8 minutes. Emersonn (87e et 90+5) s'est offert un doublé d'abord avec beaucoup de réussite, sur une frappe déviée, puis sur le corner de la dernière chance, infligeant ainsi à l'OL sa première défaite de la saison à domicile et sa deuxième seulement depuis le début du championnat.

    Avec ce coup d'arrêt, l'OL rétrograde ainsi à la 4e place de Ligue 1 derrière Paris, Marseille et Strasbourg. Une contre performance qu'il faudra vite gommer après la trêve internationale en déplacement à Nice avant d'accueillir Bâle en Coupe d'Europe.

