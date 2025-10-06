Toujours invaincue en championnat, l'Asvel s'impose à Saint-Quentin

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel s'est imposée dimanche soir sur le parquet de Saint-Quentin (81-76), restant ainsi invaincue en Betclic Elite.

Malmenée, mais toujours pas coulée. Ce dimanche soir, pour son deuxième match de la saison en championnat, l'Asvel s'est imposée non sans mal sur le parquet de Saint-Quentin (81-76), bien aidé notamment par le duo Edwin Jackson - David Lighty.

Dans une très chaude ambiance, les Villeurbannais ont tenu bon et pris le meilleur sur les locaux dans les toutes dernières minutes de la partie. Pourtant menée dans le dernier quart-temps, l'Asvel s'est imposée dans le money time.

Cette victoire permet aux hommes de Pierric Poupet de revenir à hauteur de Nanterre, Cholet et Limoges en tête.