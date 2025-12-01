Actualité
Météo Lyon ciel bleu nuages
Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, 7 degrés attendus

    • C'est une journée fraiche, alternant entres nuages et éclaircies, qui attend l'agglomération lyonnaise ce 1er décembre.

    Pour débuter ce mois de décembre, la journée s'annonce mitigée à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Ce lundi 1er décembre, les nuages bas matinaux laisseront place dans l'après-midi à un voile épais de nuages qui alternera avec le soleil tout au long de la journée.

    Côté températures il fait 5 degrés ce matin et le mercure atteindra les 7 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.

