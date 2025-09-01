Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera plutôt bonne ce lundi 1er septembre à Lyon et dans toute la Métropole de Lyon, grâce notamment à des conditions météorologiques dispersives.

    La pluie et les orages sont de retour à Lyon pour ce 1er jour de septembre mais on respire relativement bien dans la métropole pour cette rentrée. Ce lundi 1er septembre, la qualité de l'air à Lyon et dans toute l'agglomération sera bonne à moyenne, grâce notamment à des conditions météorologiques dispersives.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe les différents indicateurs bons pour les particules fines et le dioxyde de soufre et moyen pour l'ozone et le dioxyde d'azote.

