L'OL remporte le choc face à Marseille et suit le rythme du PSG en tête de la Ligue 1

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) dans le choc de la 3e journée de Ligue 1 face à Marseille au Groupama Stadium. Une victoire qui permet aux coéquipiers de Corentin Tolisso de recoller au Paris Saint-Germain en tête du championnat.

Dominateur à 11 contre 11 puis à 11 contre 10, Lyon a très logiquement battu Marseille 1-0 dimanche et a ainsi confirmé son excellent début de saison, alors que l'OM, en crise permanente, a semblé très loin d'être prêt pour la Ligue des Champions.

La saison dernière au Groupama Stadium, les Marseillais avaient réussi à gagner ce duel olympique en jouant 85 minutes à 10 contre 11. Dimanche, ils n'ont été en infériorité numérique qu'une heure, après l'exclusion indiscutable de CJ Egan-Riley, mais n'ont jamais été en situation de l'emporter. Ils jouaient d'ailleurs depuis longtemps pour un point seulement quand Leonardo Balerdi, sous la pression de Pavel Sulc, a marqué contre son camp le seul but du match (1-0, 88e), modeste point final d'une très prolifique troisième journée (39 buts).

Ce succès mérité confirme que malgré son effectif rabougri, l'OL a trouvé une belle dynamique: voilà les hommes de Paulo Fonseca co-leaders du championnat avec neuf points, comme le Paris SG. L'OM, lui, ne se sort pas de la crise créée ex-nihilo le soir de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Battus deux fois sur trois, les Marseillais vont désormais s'en remettre à la dernière journée de mercato, lundi, pour espérer présenter un meilleur visage après la trêve internationale. Il le faudra car après la réception de Lorient, c'est un terrible enchaînement Real Madrid/PSG qui les attend.

Mikautadze acclamé

Privé de George Mikautadze, parti samedi à Villarreal pour impératifs financiers plus que sportifs, l'OL a évolué dimanche sans avant-centre, mais ne s'en est pas trouvé si mal. Le Géorgien, présent en tribunes, a été acclamé par le public lyonnais, qui sait ce qu'il lui doit. A sa place, Adam Karabec, le jeune et épatant Khalis Merah et quelques autres se sont relayés en pointe.

Ils ne s'y sont jamais vraiment installés mais un soir où tous les maillots lyonnais étaient floqués du nom de Bernard Lacombe, cela a suffi à donner le tournis à la toujours très inquiétante défense marseillaise. Deux défenseurs sont encore attendus lundi à Marseille et il faudra au moins ça pour renforcer un secteur où l'OM tâtonne toujours, comme le prouve la titularisation dimanche de Timothy Weah au poste d'arrière gauche.

L'Américain a joué à peu près partout dans sa carrière, mais rarement là et cela s'est vu, même si le danger est surtout venu de l'autre côté, porté par l'inarrêtable Malick Fofana. Dimanche, le Belge allait trop vite pour tous les Marseillais, les lents comme les rapides, et Roberto De Zerbi a dû se dire que c'était lui plutôt que Mikautadze que l'OL aurait dû envoyer à Villarreal.

Lyon a des idées

A la 29e minute, c'est ainsi Fofana qui a provoqué l'expulsion d'Egan-Riley, auteur d'un tacle naïf et désespéré pour tenter d'arrêter l'ailier lyonnais. A cet instant, l'OM était déjà en détresse, avec un but refusé à Abner pour un léger hors-jeu de Fofana. Juste avant la pause, un autre but a été refusé à Ainsley Maitland-Niles et Lyon avait déjà eu une grosse occasion par Abner (14e), ensuite averti pour simulation après avoir cru obtenir un penalty (22e).

Fofana a encore obligé Geronimo Rulli à une belle claquette (45+2) et à la pause, il ne manquait donc à l'OL qu'un but, alors qu'ils sont tombés par dizaines tout au long de cette 3e journée. Côté OM, où l'absence de Rabiot se voit comme le nez au milieu du visage, il n'y a en revanche rien eu, du tout, ni à 11, ni à 10, malgré la titularisation express du dernier arrivé Hamed Junior Traoré.

La sortie sur blessure de Fofana autour de l'heure de jeu a tout de même été un soulagement pour Marseille, qui a eu deux micro-opportunités de marquer, par Pierre-Emile Hojbjerg (63e) puis Traoré (68e).

Et Lyon a continué à pousser avec méthode et patience et en a été récompensé par le but de la victoire. L'OL n'a plus beaucoup d'argent mais a quelques idées. L'OM, lui, a surtout des problèmes.