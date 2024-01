Caroline Garcia fait tomber une ancienne n°1 mondiale à l’Open d’Australie

La Lyonnaise Caroline Garcia a éliminé l’ex-numéro 1 Naomi Osaka au 1er tour de l’Open d’Australie. (Photo de David GRAY / AFP) / — IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE – STRICTLY NO COMMERCIAL USE —

Opposée à l’ex-n°1 mondiale Naomi Osaka, de retour de maternité, la Lyonnaise Caroline Garcia s’est imposée 6-4, 7-6 (7/2) au premier tour de l’Open d’Australie.

Solide sur son service et en retour, la numéro 1 française Caroline Garcia a tenu son rang de tête de série lundi 15 janvier au 1er tour de l’Open d’Australie. Pour son entrée en lice dans le premier Grand Chelem de la saison, la Lyonnaise n’avait pourtant pas eu un tirage aisé en se retrouvant opposée à l’ex-numéro 1 mondiale et quadruple gagnante de grand Chelem Naomi Osaka.

Face à la Japonaise de 26 ans au jeu très puissant, mais encore imprécis après une longue période d’arrêt pour donner naissance à sa fille, Caroline Garcia a fait preuve de solidité au service et sur son retour. Il n’aura fallu que deux sets et un tie-break à la 19e mondiale pour éliminer Osaka 6-4, 7-6 (7/2), pour ce qui n’était que son deuxième tournoi six mois après la fin de sa grossesse.

Au deuxième tour, Garcia affrontera la Polonaise Magdalena Frech, 69e mondiale.