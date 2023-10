Plusieurs manifestations prévues à Lyon ce samedi

Violences pénitentiaires et policières, gel des loyers, animalistes : différentes manifestations ont lieu dans les rues de Lyon ce samedi.

Ce samedi, plusieurs manifestations sont prévues dans les rues de Lyon. La plus importante d'entre elles est organisée par l'association des "Victimes des crimes sécuritaires" et appelle à manifester "contre les violences pénitentiaires et policières". Le départ de la manifestation sera donné à 14h place Jean-Macé. Le cortège prendra la direction de la place Bellecour en passant par le cours Gambetta.

Sur la place Guichard, à 14 heures également, les associations de locataires de la Métropole de Lyon et du Rhône appellent à un rassemblement pour demander le "gel des loyers" dans une période de "crise du logement". Les associations marcheront ensuite jusqu'à la préfecture du Rhône.

Enfin, des associations animalistes se donnent rendez-vous place de la République à Lyon, à 14h30, afin de dénoncer l'exploitation animale.