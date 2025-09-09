Actualité
L’Assemblée nationale le 19 juillet 2022. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Chute du gouvernement Bayrou : comment ont voté les députés du Rhône ?

  • par Vincent Guiraud
  • 1 Commentaire

    • Lundi 8 septembre, l'Assemblée nationale n'a pas accordé sa confiance à François Bayrou et son gouvernement, entraînant la chute de ce dernier. Découvrez comment ont voté les députés du Rhône.

    Le résultat est sans surprise. Lundi 8 septembre, François Bayrou et son gouvernement n'ont pas obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Au terme d'un vote historique, le Premier ministre est contraint à la démission, qu'il devrait présenter mardi matin à Emmanuel Macron.

    Avec 364 votes contre et seulement 194 pour, le chef du gouvernement, en poste depuis mi-décembre, a été désavoué par une large majorité des députés au cours d'un scrutin qu'il avait lui même initié. François Bayrou devient ainsi le premier chef de gouvernement de la Ve République contraint à la démission via ce mécanisme.

    Mais alors, comment le député de votre circonscription a-t-il voté ? Découvrez le vote des 14 députés du Rhône.

    Ils ont voté pour

    Sans surprise, 4 des 14 députés du Rhône ont voté la confiance au gouvernement Bayrou. Cyrille Isaac-Sibille (12e circonscription) et Blandine Brocard (5e circonscription), tous les deux membres des Démocrates, ont soutenu le gouvernement du patron du Modem. Thomas Gassilloud (10e circo) et Jean-Luc Fugit (11e circo), membre du parti d'Emmanuel Macron, ont également voté la confiance au gouvernement en place.

    Ils ont voté contre

    Sans surprise la aussi, l'ensemble des députés de gauche et d'extrême droite ont voté contre le gouvernement Bayrou. Les quatre députés insoumis, Anaïs Belouassa-Cherifi (1re circo), Gabriel Amard (6e circo), Abdelkader Lahmar (7e circo) et Idir Boumertit (14e circo) ont tous voté contre. Même chose de l'autre côté de l'échiquier politique avec les votes contre de Tiffany Joncour (13e circo) et Jonathan Gery (8e circo), les deux députés du Rassemblement National du Rhône.

    Les écologistes, Boris Tavernier (2e circo) et Marie-Charlotte Garin (3e circo) ont également désavoué le gouvernement Bayrou, tout comme la socialiste Sandrine Runel, députée de la 4e circonscription du Rhône.

    Il s'est abstenu

    A noter qu'Alexandre Portier (9e circo), seul député rhodanien de droite, s'est abstenu au cours de son vote. Si Laurent Wauquiez, le patron des Républicains à l'Assemblée nationale et ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait expliqué voté la confiance au gouvernement, il avait laissé libre choix aux députés de son camp de choisir de voter ou non pour le gouvernement Bayrou.

    Plusieurs centaines de personnes rassemblées à Lyon pour fêter la chute du gouvernement Bayrou

