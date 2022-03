Plus de 400 autorisations de séjour délivrées dans le Rhône pour les Ukrainiens

Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, plus de 400 autorisations de séjour ont été délivrées aux Ukrainiens par la préfecture du Rhône.

En raison de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur pays. Dans le Rhône, 400 autorisations de séjour leur ont été délivrées par la Préfecture. Mais ce n'est pas tout. Ainsi, Pascal Mailhos, le préfet, a annoncé le renforcement de ce dispositif. A compter de lundi, le Centre d’accueil pour la protection temporaire ouvrira ses portes à Villeurbanne.

Ouverture lundi du Centre d’accueil pour la protection temporaire

Il sera accessible sans sans rendez-vous et permettra d'aider les demandeurs installés dans le département dans leurs démarches administratives. Cela concerne les montages des dossiers avec Forum-Réfugiés-Cosi, les demandes de l’Autorisation provisoire de séjour (APS) avec la préfecture du Rhône, la délivrance de l’Allocation pour demandeurs d’asile (ADA) par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l'accès à un dispositif de soins et de vaccination Covid géré par l’ARS, l'appui à la recherche d’emploi par Pôle Emploi, la demande d’hébergement/logement avec les services de la préfecture du Rhône, l'appui à la scolarisation des enfants avec l’Inspection académique du Rhône ou la demande de prestations sociales avec la CPAM et la CAF.

L'établissement mobilisera aussi des traducteurs. Le centre se trouvera au 22 rue Decomberousse. Il sera ouvert du du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures (dernier accès à 15h30).