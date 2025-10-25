À Vaulx-en-Velin, une collision entre deux véhicules fait deux blessés graves

Trois véhicules sont entrés en collision dans la soirée de vendredi 24 octobre à Vaulx-en-Velin, faisant trois blessés, dont deux graves.

Aux alentours de 20 heures hier soir, vendredi 24 octobre, lorsque trois véhicules sont entrés en collision rue Jacquard, à proximité du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, trois personnes ont été blessées dans le choc, dont deux grièvement.

Les trois victimes ont été prises en charge par les secours puis transportées vers les hôpitaux Édouard-Herriot et Lyon-sud. On ignore encore les circonstances de l’incident.