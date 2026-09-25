Plaintes pour viols à Charly dans un centre périscolaire : une pétition lancée par les parents d’élèves réclame plus de sécurité

À Charly, une pétition portée par des parents d’élèves réclame un renforcement de la sécurité et de l’encadrement dans les écoles suite à la mise en examen d’un ancien animateur, soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur mineures.

Les parents d’élèves des écoles Les Écureuils et Les Tilleuls ainsi que de l’Accueil de Loisirs de Charly interpellent directement le maire, Olivier Araujo, dans une pétition mise en ligne ces derniers jours. Elle fait écho à l’affaire judiciaire visant un animateur de l’Accueil de Loisirs, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures.

Les faits présumés concernent trois jeunes filles, âgées de 3, 6 et 7 ans au moment des faits. Le mis en cause conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Remis en liberté, il a été placé sous contrôle judiciaire. À noter que l’enquête est toujours en cours.

Face à ce contexte, les parents réclament des mesures supplémentaires : "Ces événements ont profondément affecté la confiance que nous accordons à la prise en charge de nos enfants. Nous rappelons qu'à ce stade, aucune culpabilité n'est établie, mais le contexte impose un renforcement immédiat des mesures de prévention et de sécurité".

Une dizaine de réclamations

La pétition comporte dix séries de demandes. Les parents souhaitent obtenir davantage d’informations sur la composition des équipes d’encadrement, la répartition des animateurs, les horaires et les modalités de supervision. Ils demandent également une réunion de présentation de l’équipe ainsi qu’un trombinoscope indiquant les fonctions et le niveau de formation des encadrants. Ils souhaitent que l’utilisation des téléphones personnels par les animateurs pendant les horaires de travail soit encadrée. Les parents proposent aussi des "contrôles réguliers et tracés" dans les dortoirs et lors des passages aux sanitaires.

En cas de signalement grave, les parents demandent une information rapide des représentants des parents d’élèves concernées et la signature d’une "charte de bientraitance" par les animateurs. Enfin, sur le recrutement, les parents demandent que les vérifications prévues par la réglementation soient systématiquement réalisées, notamment par rapport au casier judiciaire et au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Pour le moment, la pétition a recueilli près de 400 signatures.

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