Visite du pape en France : à Lyon, plusieurs pape zones installées pour suivre l'événement

Le pape Léon XIV vient d'atterrir en France ce vendredi 25 septembre. Plusieurs paroisses et lieux du diocèse de Lyon organisent des "pape zones" pour suivre l’événement.

C’est sans aucun doute l’événement religieux de l’année. Ce vendredi 25 septembre, le pape Léon XIV commence son voyage en France, à Paris. Visite qu’il terminera à Metz le 28 septembre prochain. Lyon n’est pas concerné par la visite du souverain pontife. Pour autant, le diocèse organise des "papes zones" pour permettre aux fidèles de vivre à distance les principaux rendez-vous de l’événement.

Des retransmissions dans plusieurs lieux lyonnais

Dans le 2e arrondissement de Lyon, l’église Saint-Nizier retransmettra sur grand écran la veillée avec les jeunes, ce vendredi à partir de 18h30, puis la messe solennelle du samedi à 15h. Le Café Simone, rue Vaubecour, propose de son côté de suivre l’ensemble de la première journée du voyage. L’entrée est libre.

L’église Sainte-Croix (Lyon 2e) retransmettra elle aussi plusieurs temps forts de la journée du vendredi, dont la déambulation du pape dans Paris, les vêpres et la veillée. À Fourvière, une veillée de prière sera proposée aujourd’hui à partir de 19h dans la basilique Notre-Dame de Fourvière. La célébration sera retransmise en direct et des confessions seront possibles durant la soirée.

Le dispositif ne se limite pas à Lyon. À Villefranche-sur-Saône, la Maison Sainte-Anne retransmettra la veillée avec les jeunes à partir de 19h45 et la messe solennelle samedi à partir de 13h45. À Saint-Fons, l’église du père Chevrier accueillera également une retransmission sur grand écran de la veillée du vendredi à partir de 18h30 et de la messe du samedi à partir de 14h30.

D’autres rendez-vous sont prévus à Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Meyzieu et Mornant pour suivre la messe solennelle du 26 septembre. À Villeurbanne, l’église Sainte-Madeleine des Charpennes diffusera également la messe sur ses écrans. Même dispositif au centre Saint-Jean XXIII de Meyzieu et à l’église Saint-Pierre de Mornant.

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