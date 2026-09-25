Lyon : un chauffard condamné à quatre ans de prison pour avoir mortellement percuté une étudiante à vélo

En 2023, une étudiante était arrivée à Lyon quelques jours avant l’accident qui lui a coûté la vie. Le conducteur qui l’a percuté a été condamné à quatre ans de prison.

Les faits remontent à la nuit du 19 janvier 2023. Juliette, une étudiante de 20 ans qui venait d'arriver à Lyon pour poursuivre ses études de commerce à l’ESCE, décédait après avoir été percutée alors qu’elle circulait à vélo sur l’avenue Berthelot (Lyon 7e). À cette période, la Ville expérimentait l’extinction de l’éclairage public entre 2 heures et 4h30, quatre nuits par semaine, dans le cadre de son plan de sobriété.

Selon les éléments rapportés par Le Progrès, la jeune femme roulait sans éclairage fonctionnel et n’avait pas encore acheté de casque. Après la collision, le conducteur avait pris la fuite. Un piéton avait tenté de prodiguer un massage cardiaque à la victime, en vain. Juliette a finalement été déclarée en état de mort cérébrale. Sa mère a ensuite fait le choix du don d’organes.

Près de quatre ans après les faits, le conducteur était jugé au tribunal correctionnel de Lyon le 8 septembre dernier. Le dossier est passé entre les mains de trois juges d’instruction, d’où cette longue attente entre le drame et le jugement.

Âgé de 22 ans au moment de l’accident, le chauffard avait 0,65 gramme d’alcool dans le sang. Il sortait à ce moment-là d’une soirée. Durant l’audience, son avocat a rappelé qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire et qu’il s’était rendu rapidement dans un commissariat après les faits.

Le conducteur a finalement été condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme, et 10 000 euros d’amende. Il n’a pas fait appel.

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