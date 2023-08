Place à la montagne pour la dernière étape du Tour de l’Ain

Pour la troisième et dernière étape du Tour de l’Ain, la route va s’élever mercredi 2 août. Les coureurs partiront d’Oyonnax, avant de franchir sept difficultés en direction de Lélex Mont-Jura.

Au lendemain d’une arrivée en descente marquée par des chutes, le peloton du Tour de l’Ain va voir la route s’élever pour cette troisième et dernière journée classée en étape de montagne. Au menu des coureurs emmenés par le nouveau maillot jaune Alexander Jefferson Cepeda Ortiz (EF - Education-EasyPost), sept difficultés à franchir entre Oyonnax dans le Haut Bugey et Lélex Monts-Jura.

16 coureurs en 51 secondes

Les coureurs devront franchir 2 905 mètres de dénivelé positif en 137 km. Une étape courte, mais intense qui passera par le col du Berthiand et les côtes de Viry et Giron à 6% de moyenne et surtout le Col de Menthières et ses 9,1 km à 7% de moyenne avant l’arrivée finale dans la station du Pays de Gex.

Crédit Alpes Vélo

En 2022, Antonio Pedrero (Movistar Team) s’était imposé au sommet de Lélex Monts-Jura, mais le coureur espagnol n’était pas parvenu à décrocher le maillot jaune, ce dernier revenant au français de la Cofidis, Guillaume Martin. Cette année le vainqueur de l’étape pourrait bien être le même que celui du général, tant les écarts sont faibles entre les seize premiers coureurs qui se tiennent en 51 secondes. Derrière Alexander Jefferson Cepeda Ortiz, à 4 secondes on retrouve Michaël Storer ,Hugh John Carthy, à 10s, et le Français Kenny Elissonde à 20 secondes. Le départ de la course sera donné à 12h05.