Hécatombe dans la Drôme, des champs de lavande détruits par une chenille

Des parcelles entières de lavande ont été détruites par une chenille dans la Drôme. Certains producteurs auraient perdu entre 20 et 100% de leur production.

La récolte de la lavande va sans doute laisser un goût amer à certains producteurs de la Drôme cette année. Alors que celle-ci se termine en Provence, les exploitants ne peuvent que constater les dégâts laissés par une chenille. Mi-juin, amené par le vent, un papillon en provenance d’Afrique du Nord a pondu dans les champs de lavande, et trois semaines après, les chenilles noctuelles sorties de leur cocon se sont attaquées aux fleurs.

Jusqu'à 100% de pertes pour certains

Les parcelles touchées s'étendent "de la Drôme au Vaucluse en passant par les Alpes-de-Haute-Provence, avec entre 20 à 100% de perte pour certains", affirme Alain Aubanel, président du CIHEF (Comité Interprofessionnel des Huiles Essentielles Françaises), contacté mardi par l’AFP. D’après lui, les exploitants les plus affectés se trouvent "au plateau d'Albion ou encore dans les Baronnies, en Drôme, où ils ont presque tout perdu". Un triste constat partagé par Eliane Bres, présidente de la coopérative France Lavande et productrice à Brette, dans la Drôme, qui évoque de son côté "une catastrophe pour les lavandiculteurs" et des pertes "entre 30 et 80-90%" pour les exploitations concernées.

Un nouveau coup dur pour des producteurs déjà mis en difficulté par la chute des cours de la lavande depuis trois ans. D’autant que les exploitants touchés ne savent pas s’ils pourront être indemnisés, les destructions causées par ces chenilles n’étant pas reconnues comme une calamité.