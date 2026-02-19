Actualité
illustration pluie / Photo: Pixabay
@Pixabay

Météo : un jeudi pluvieux tandis qu’il fera 11 degrés à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Après une accalmie hier, la pluie fait son retour ce jeudi 19 février à Lyon et les températures restent assez fraîches avec seulement 11 degrés attendus. 

    Si le temps était sec hier, il sera pluvieux ce jeudi 19 février. Ce matin, des averses faibles traversent en effet déjà le ciel de Lyon, bien que le mercure indique 8 degrés. 

    Dans l’après-midi, la tempête Pedro touchera un peu plus la capitale des Gaules et la pluie s’intensifiera, le site Météo-Lyon.net indique que les conditions météos seront "difficiles" jusque dans la soirée, et des bourrasques de vent d’environ 20 km/h sont attendues. Côté températures, elles seront de 11 degrés. 

