La Métropole de Lyon et la ville de Lyon organisent une réunion publique sur le projet d'apaisement de la Presqu'île de Lyon.

Comment apaiser la Presqu'île de Lyon ? "Objectif ? Une Presqu’île plus verte, plus calme et plus agréable à vivre pour toutes les générations et tous les usages : familles, actifs, visiteurs, commerçants, piétons, cyclistes. L’enjeu est aussi d’adapter le cœur de ville au réchauffement climatique, avec plus d’arbres et moins d’îlots de chaleur", explique la Métropole de Lyon.

"Les premières réalisations auront lieu dès 2023 et 2024, avant la nécessaire restructuration du réseau de bus en 2025. Une concertation s’engage pour définir plus précisément le projet avec vous", poursuit la Métropole de Lyon.

Une réunion publique est organisée par la Métropole et la Ville le lundi 4 juillet, de 19h à 21h, à l'université catholique de Lyon, au campus Saint-Paul, place des Archives dans le 2e arrondissement de Lyon. Une réunion publique en présence de Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, et de Grégory Doucet, le maire de Lyon.

Johanna Benedetti, vice-présidente de My Presqu'île, une structure de partenariat public-privé qui représente les commerçants et les artisans de la Presqu'île, était l'invitée de 6 minutes chrono ce vendredi 1er juillet.