Les députés LFI du Rhône demandent l'abandon des remises à la rue prévues par la préfecture

Les députés LFI du Rhône demandent l'abandon de l'expérimentation de la préfecture visant à "fluidifier" l'hébergement d'urgence, en procédant à des remises à la rue.

Après le Parti communiste, c'est au tour des Insoumis de s'indigner de l'expérimentation annoncée par la préfecture du Rhône visant à "fluidifier" son dispositif d'hébergement d'urgence.

Une "remise en question du principe de continuité de l'hébergement"

Les services de l'État ont en effet annoncé la semaine dernière qu'ils allaient procéder à des expulsion de familles dont la vulnérabilité n'est plus considérée comme suffisante, au profit d'autres considérées davantage dans le besoin. "Une course aux critères de vulnérabilité" a dénoncé la porte-parole du collectif Jamais sans toit dans nos colonnes.

Dans un communiqué diffusé mardi 4 mars, les députés La France insoumise du Rhône, Anaïs Belouassa Cherifi, Abdelkader Lahmar, Gabriel Amard et Idir Boumertit déplorent une expérimentation qui a pour but "d'arriver à des décisions de fin de prises en charge dans le dispositif d'hébergement d'urgence, et donc à des remises à la rue". Ils demandent ainsi l'abandon de cette expérimentation, se joignant aux députés de Haute-Garonne, où une expérimentation similaire est menée.

"L'État veut en finir avec l'inconditionnalité de l'accueil dans les centres d'hébergement d'urgence", dénoncent encore les députés, rappelant qu'il s'agit d'une "remise en question du principe de continuité de l'hébergement".

