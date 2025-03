Bruno Bernard et Grégory Doucet, président de la Métropole et maire de Lyon. (@NC)

En Isère, le village de marques de Villefontaine demande une autorisation pour ouvrir tous les dimanches. Le maire de Lyon et le président de la Métropole, eux, sont farouchement contre.

En 2024, The Village déposait une demande de classement en zone commerciale. Ce village de marques, situé à Villefontaine (Isère), détenu par la Compagnie de Phalsbourg, souhaiterait ainsi autoriser de manière pérenne le travail dominical de ses salariés afin d'ouvrir tous les dimanches, contre douze actuellement. L'arrêté le permettant doit être pris par la préfète de Région Fabienne Buccio, qui n'a pas encore rendu sa décision.

Dans un courrier destiné à la préfète, daté du mardi 4 mars et que Lyon Capitale a pu consulter, le maire de Lyon Grégory Doucet émet un "avis résolument défavorable quant à cette perspective d’ouverture dominicale continue, qui aurait des conséquences graves et durables sur le commerce lyonnais". Et ajoute : "Selon les données récentes du rapport Opale de novembre 2024, la métropole de Lyon connaît des signaux préoccupants avec un recul marqué des effectifs dans le commerce de détail (-1,1 % soit 1 050 emplois perdus en un an)".

Cette ouverture "viendrait davantage concurrencer les magasins de prêt-à-porter de la Métropole"

Aligné sur les dires de l'édile lyonnais, le président écologiste de la Métropole Bruno Bernard émet un avis défavorable dans un courrier en date du 13 février. Il dénonce notamment une mise en concurrence brutale avec les commerces de la métropole lyonnaise. Comme Grégory Doucet, qui pointe la "concurrence grandissante des plateformes en ligne asiatiques, comme Shein et Temu, (...) impactant directement notre commerce local", Bruno Bernard explique notamment les difficultés de plusieurs commerçants par "la forte hausse du e-commerce".

"Une ouverture tous les dimanches des commerces de The Village, majoritairement composé de magasins d’équipement de la personne, viendrait davantage concurrencer les magasins de prêt-à-porter de la Métropole qui sont, pour certains déjà, en situation de fragilité, sans bénéficier de cette dérogation, sauf cas particulier encadré", estime-t-il. L'élu écologiste évoque aussi "des projets de renouvellement à Bron et Saint-Priest", sans oublier de mentionner le projet de transformation "Presqu'île à vivre", qui devraient selon lui favoriser l'attractivité du commerce de l'agglomération lyonnaise.

En Isère, les communes de Villefontaine et La Verpillière ont émis un avis favorable à ce projet d'ouverture du village des marques les dimanches. Le président de la Fédération des groupements économiques du Nord-Isère, Luc Bassette, lui, s'est dit opposé à cette ouverture dominicale.

