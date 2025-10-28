Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Monts du Lyonnais : un conducteur de 92 ans décède après une sortie de route à Saint-Martin-en-Haut

  • par La Rédaction

    • Un homme de 92 ans est mort lundi après-midi à Saint-Martin-en-Haut, dans les monts du Lyonnais.

    L’accident s’est produit en milieu d’après-midi, alors que le conducteur circulait seul en direction de Duerne. Selon nos confrères du Progrès, un témoin a rapidement alerté les secours et tenté de ranimer la victime, retrouvée inconsciente dans son véhicule. Dix-neuf pompiers et un hélicoptère du Samu ont été dépêchés sur place, sans succès : l’homme n’a pas pu être sauvé.

    Aucune trace de choc n’a été relevée sur la voiture, ce qui laisse penser que le nonagénaire aurait été victime d’un malaise avant la sortie de route. Une enquête a été ouverte pour confirmer les circonstances exactes du drame.

