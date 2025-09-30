Actualité
Lucas Turgis a été nommé chef de cabinet de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

Lucas Turgis nommé directeur de cabinet de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La rédaction

    • Le sous-préfet Lucas Turgis a pris ses fonctions lundi 29 septembre comme directeur de cabinet de Fabienne Buccio, préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes.

    Nommé par décret présidentiel du 5 septembre, Lucas Turgis prend la tête du cabinet de la préfète de région ce lundi. Il succède à Emmanuelle Darmon qui occupait ces fonctions depuis mars 2023.

    Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'une maîtrise en droit public, il a été administrateur du Sénat à la commission des finances de 2016 à 2022, tout en enseignant à Sciences Po. Entre 2022 et 2023, il a exercé comme conseiller au cabinet de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales.

    Il a rejoint le corps préfectoral en novembre 2023 comme sous-préfet de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Il assistera désormais la préfète dans l'animation et la coordination des politiques publiques de l'État en région.

    à lire également
    PAZ piège à colle
    PAZ dénonce la vente de pièges à colle au Leclerc de Champvert à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAZ piège à colle
    PAZ dénonce la vente de pièges à colle au Leclerc de Champvert à Lyon 10:51
    Lucas Turgis nommé directeur de cabinet de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes 10:19
    Voiture radar dexter
    Haute-Savoie : des voitures radars à conduite externalisée déployées dès octobre 09:46
    Les bugnes lyonnaises : l'actualité politique vue par Jibé 09:44
    voiture police faits-divers
    En fuite, le conducteur suspecté d'avoir fauché un enfant à Lyon s'est rendu 09:16
    d'heure en heure
    Municipales 2026 à Villeurbanne : l'insoumis Mathieu Garabedian officialise sa candidature face au maire socialiste 09:04
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Saint-Genis-Laval : des gens du voyages quittent un terrain qu'ils occupaient depuis fin août 08:46
    Affaire de la sextape : Perdriau avait "les mains sur la manette nucléaire" estime le parquet de Lyon qui requiert de la prison ferme 08:21
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne mardi 30 septembre à Lyon 08:01
    Météo : ciel lumineux et températures de saison ce mardi à Lyon 07:16
    Emmanuel Hamelin
    "Aulas ? A la fois le candidat de la société civile, de la droite et du centre", assure Emmanuel Hamelin 07:00
    Deliziosa villeurbanne
    Travail dissimulé, salariés sous-payés... un restaurant italien fermé d'urgence à Villeurbanne 29/09/25
    Métro TCL sytral © Tim Douet
    Vogue des Marrons, vacances scolaires... : le réseau TCL renforcé dès octobre 29/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut