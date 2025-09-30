Lucas Turgis nommé directeur de cabinet de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes

Lucas Turgis a été nommé chef de cabinet de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

Le sous-préfet Lucas Turgis a pris ses fonctions lundi 29 septembre comme directeur de cabinet de Fabienne Buccio, préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Nommé par décret présidentiel du 5 septembre, Lucas Turgis prend la tête du cabinet de la préfète de région ce lundi. Il succède à Emmanuelle Darmon qui occupait ces fonctions depuis mars 2023.

Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'une maîtrise en droit public, il a été administrateur du Sénat à la commission des finances de 2016 à 2022, tout en enseignant à Sciences Po. Entre 2022 et 2023, il a exercé comme conseiller au cabinet de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales.

Il a rejoint le corps préfectoral en novembre 2023 comme sous-préfet de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Il assistera désormais la préfète dans l'animation et la coordination des politiques publiques de l'État en région.