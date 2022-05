Le week-end promet d'être estival à Lyon, ce qui favorise l'émission et la dispersion des pollens. Le risque d'allergies sera élevé dans les prochains jours.

Avec les beaux jours, les pollens sont plus nombreux et se dispersent plus facilement. Pendant les prochains jours, le risque d'allergies sera élevé pour les pollens de graminées, présents en fortes concentrations dans l'air.

Les graminées ne font pas le pont !

Alors que beaucoup de Français feront le pont de l'Ascension cette semaine avec une circulation annoncée en noir sur les routes par bison futée, sur le plan des pollens, les graminées ne font pas le pont et resteront bien présents dans l’air! pic.twitter.com/gXJzQV3iPY — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) May 25, 2022

Les pollens de pin seront également très abondants dans l'air mais ne seront pas allergisant, selon le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique).

Enfin, le risque d'allergies sera moyen pour les pollens de chêne, oseille et plantain.