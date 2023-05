Lyon en alerte rouge face au pic de pollens de graminées

Le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) alerte sur la concentration de pollens de graminées dans l'air cette semaine du 22 au 26 mai, avec un risque élevé mercredi 24 mai, à Lyon.

Tous les voyants sont au rouge pour les personnes allergiques aux pollens de graminées. Le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) alerte de nouveau sur la concentration de ces derniers durant toute la semaine avec une forte concentration mercredi 24 mai. L'entièreté du département du Rhône est en vigilance rouge avec un risque élevé, comme la semaine précédente. Les jours à venir devraient être un peu plus calmes pour les personnes allergiques.

"Le retour de températures plus élevées et d'un temps ensoleillé viendra favoriser l'émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l'air. Seules les rares averses orageuses pourront apporter un répit temporaire aux allergiques juste le temps de la pluie qui viendra plaquer les pollens au sol", met en garde le RNSA sur son site.

Les conseils pour se protéger

Pendant cette période, il est recommandé aux personnes allergiques ou sensibles d’éviter de se rendre à la campagne ou dans les espaces verts, où la concentration de pollens est plus importante. L’association Asthme et Allergies conseille également de rouler les fenêtres fermées en voiture, de ne pas faire sécher son linge dehors, ou encore de se rincer les cheveux avant de se coucher après une promenade.