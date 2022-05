La gendarmerie nationale a lancé hier, mercredi 25 mai, un appel à témoins pour retrouver un père de famille dont la fille, âgée de dix ans, a été retrouvée asphyxiée à son domicile en Haute Savoie.

Âgé de 51 ans, le père de famille est activement recherché par la gendarmerie après que le corps de sa fille de dix ans ait été retrouvé à son domicile en Haute-Savoie. Elle aurait été asphyxiée. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie d'Annecy.

" Le père de la fillette est activement recherché sur tout le territoire national. Il serait susceptible de circuler à bord d’un Citroën Jumpy de couleur blanche immatriculé EK-208-ZL et d'être accompagné d’un chien de race american staff ", écrit la gendarmerie.

🔴Appel à témoins dans le cadre de l’instruction ouverte à la suite du meurtre d’une fillette de 10 ans le 12 mai 2022 Veigy-Foncenex

➡️ les juges d’instruction recherchent le père de l’enfant

⚠️ en cas d’information appeler le 0800 97 10 71. Ne pas chercher à intervenir pic.twitter.com/dsv2g6AljF — Procureure Annecy (@ProcAnnecy) May 25, 2022

Le quinquagénaire, qui fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt international, est de " type européen ", mesure 1,76 mètre et porte des " cheveux longs châtains " ainsi qu'" une barbe longue et épaisse légèrement grisonnante ", précise l'appel à témoins qui est accompagné de deux photos de l'individu ainsi que celles de son véhicule et de son chien.

" Les gendarmes de Haute-Savoie recherchent tous témoignages de personnes permettant de localiser l'individu ", qui possède " un très bon niveau de voile " et serait " susceptible de quitter le territoire par la mer ", poursuit la gendarmerie, qui demande au public de ne pas intervenir mais de s'adresser au numéro vert (0800.97.10.71) si le père est aperçu.

Des faits qui remontent au 12 mai

Le 12 mai dernier, c'est le frère aîné de la victime, née en 2011, qui a découvert le corps au domicile familial, situé à Veigy-Foncenex, une commune située à la frontière suisse, selon le parquet d'Annecy.

La maison avait été partiellement incendiée mais l'autopsie de la fillette avait par la suite conclu qu'elle n'était " manifestement pas décédée du fait de l'incendie mais d'une asphyxie mécanique ", rapporte l'AFP.

Le père traversait une " crise conjugale " avec la mère de l'enfant et serait " injoignable depuis le soir des faits ", rapporte une source à l'AFP.