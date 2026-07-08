"Pas de dysfonctionnement de la climatisation", assure Véronique Sarselli après le décès d’un voyageur dans un tramway à Lyon

Véronique Sarselli à la tribune le jour de son élection à la tête de la Métropole de Lyon.

Quatre jours après la mort d’un homme de 68 ans dans une rame du tramway T1 à Lyon, la présidente du Sytral a indiqué que les relevés réalisés le jour du drame n’ont révélé aucun dysfonctionnement.

Le 5 juillet dernier, un homme de 68 ans perdait la vie après un malaise dans une rame du tramway T1, au niveau de l’arrêt Palais de Justice, dans le 3e arrondissement de Lyon. Si le lien entre ce drame et les fortes températures de ces derniers jours n’est pas établi, la victime se serait plaint de la chaleur avant de s’effondrer au sol.

Quelques jours plus tard, la CGT Mode Lourd des TCL interpellait le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun de Lyon, exigeant de faire de "la sécurité des usagers et des salariés" la priorité lors des épisodes caniculaires. Le syndicat affirmait par ailleurs qu'une consigne interne, diffusée le 10 juin, demandait de maintenir en circulation les rames dont la climatisation voyageurs était défectueuse lorsqu'aucune rame de remplacement n'était disponible, afin "d'éviter des pertes kilométriques."

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"Pas de dysfonctionnement"

Lors du conseil d’administration du Sytral qui se tient ce mercredi 8 juillet, sa présidente Véronique Sarselli a tenu à revenir sur cette tragédie. "Nos pensées vont à sa famille et à ses proches", a-t-elle déclaré en préambule de la séance. Et d’ajouter : "Je tiens également à remercier les pompiers pour leur réactivité, malgré le drame." Véronique Sarselli a également indiqué que des informations complémentaires ont été demandées afin de faire toute la lumière sur les faits. "Je trouvais important de le dire : il n’y avait pas de dysfonctionnement de la climatisation le jour des faits dans ce tramway", a ainsi souligné la présidente du Sytral.

Des relevés de températures auraient également été effectués à l’intérieur de la rame, ainsi qu’à l’extérieur. "Au moment de l’incident, à 17 h 10, la température extérieure était de 34 degrés. Dans la rame, elle était de 24,4 degrés", a détaillé Véronique Sarselli, soulignant que les consignes de températures se situent "entre 24 et 25 degrés." "Nous sommes dans une situation normale", a-t-elle conclu.

Tenant à rappeler que "l’ensemble du réseau de tramway est climatisé", "il ne faut pas oublier que les rames connaissent des perturbations extérieures, si elles passent leur journée au soleil, ou la chaleur qui rentre lorsque les portes s’ouvrent", a-t-elle soutenu. Véronique Sarselli a enfin annoncé que le Sytral s’était rapproché de son opérateur afin d’adapter le réseau en période de canicule. "Dès que nous le pourrons, nous reviendrons vers vous afin que l’on puisse en débattre", a-t-elle enfin assuré.

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