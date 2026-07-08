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Inauguration de la Maison de santé pluriprofesionnelle du Plateau
Inauguration de la Maison de santé pluriprofesionnelle du Plateau. Crédits HCL

Lyon : une maison de santé pluriprofessionnelle inaugurée à la Croix-Rousse

  • par Loane Carpano

    • Le 29 juin, les Hospices Civils de Lyon ont inauguré une maison de santé pluriprofessionnelle à l'entrée de l'hôpital de la Croix-Rousse.

    Le 29 juin dernier, une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) a été inaugurée à l'entrée de l'hôpital de la Croix-Rousse. Ouverte depuis le 1er janvier, la structure vise à renforcer l'offre de soin de proximité à la Croix-Rousse comme à Caluire avec un objectif : mieux articuler la médecine de ville et l'hôpital face à l'augmentation des besoins de santé.

    Implantée au sein de la "Maison du petit monde" à Caluire-et-Cuire, la MSP dispose d'une dizaine de box de consultation, d'un accueil - secrétariat et d'une salle de réunion. Elle réunit une dizaine de professionnels de santé au sein d’une équipe composée de médecins généralistes, infirmiers, orthophonistes, orthoptistes, psychologues et pharmaciens. A noter que des infirmiers en pratique avancée devraient prochainement compléter l’équipe.

    "Un maillon identifié du parcours de soin"

    Développée par les Hospices Civils de Lyon, cette nouvelle MSP a vocation à s’inscrire comme un "maillon identifié du parcours de soins", son action visant à faciliter la continuité des prises en charge, aussi bien en amont qu’en aval d’une hospitalisation.

    Des réunions de concertation pluriprofessionnelle associant professionnels des soins primaires et spécialistes hospitaliers seront également progressivement développées autour de situations cliniques identifiées : "Ces échanges permettront notamment d’anticiper les risques de décompensation de certaines pathologies chroniques, comme le diabète, d’adapter précocement les prises en charge et, lorsque l’hospitalisation devient nécessaire, d’en améliorer la préparation et la coordination", indiquent les HCL.

    cabinet de consultation de psychologie de la MSP
    Cabinet de consultation de psychologie. Crédit : HCL

    Apprentissage et recherche

    Ce projet de MSP est développé en lien avec l'Université Lyon 1 Claude Bernard, acteur majeur de la formation et de la recherche en santé sur le territoire. Ainsi, l'ensemble des médecins généralistes de la MSP participe à la formation de futurs professionnels de santé, actuellement en stage.

    En parallèle, les HCL souhaitent développer la recherche, concernant la médecine de ville. "L’objectif est de développer des projets associant professionnels de ville, équipes hospitalières et chercheurs afin d’analyser les parcours de soins dans leur globalité", indiquent-ils. Ces travaux porteront notamment sur les soins primaires, la santé publique et les approches médico-économiques, en dépassant le seul cadre hospitalier.

    Lire aussi : Lyon : un chèque de 100 000 euros offert aux HCL pour accélérer la recherche sur les cancers rares

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