Lyon : des travaux réalisés en urgence sur le mur de la montée des Génofévains en raison d'un risque de basculement

En raison d’un risque d’effondrement du mur de la montée des Génofévains, la Métropole de Lyon ferme le trottoir aux piétons. Des travaux de confortement vont être réalisés sur la partie sud de l’axe jusqu'en septembre.

Le mur soutenant la montée des Génofévains et protégeant la montée de Choulans, dans le 5 arrondissement, menace de s’effondrer. Des fissures qui menacent sa stabilité, au droit du lycée du Don Bosco, sont devenues "particulièrement actives", indique ce mercredi la Métropole de Lyon dans un communiqué, nécessitant des travaux de confortement "en urgence."

La fin du chantier prévue pour septembre

"Les résultats récents, appuyés par l'avis technique de la Commission des Balmes de la Ville de Lyon, exigent aujourd'hui une intervention urgente afin d'éviter tout risque de basculement du mur", ajoute la collectivité, qui a par ailleurs fermé l’accès au trottoir cheminant le mur aux piétons.

Des éléments vont ainsi rapidement être mis en place à la base du mur, ce qui soutiendra et soulagera l’ouvrage avant le début des opérations. "Le mur va faire l'objet d'une surveillance automatique 24h/24h avec astreinte : en cas d'alerte, la montée des Génofévains et les voies descendantes de la montée de Choulans seront fermées à toute circulation", poursuit la Métropole de Lyon.

Des études sur le confortement vont par ailleurs permettre de "définir la technique et le mode opératoire pour répondre à la spécificité du mur." La fin du chantier est quant à elle prévue pour fin septembre. Durant cette période, le couloir de bus sera fermé.

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