Actualité
Tramway T1 près de l’INSA. @WilliamPham

Lyon : un homme s’effondre dans le tramway T1 à cause de la chaleur et décède

  • par LR

    • Un homme est mort samedi 4 juillet alors qu’il était à bord d'une rame du tramway T1. Il se serait effondré à cause de la chaleur. Les secours n’ont rien pu faire pour le sauver.

    Aux alentours de 17 heures, samedi 4 juillet, un homme qui se trouvait à bord d’une rame du tramway T1 s’est effondré au sol en raison de la chaleur, dont il s’était déjà plaint quelques minutes auparavant.

    Selon actuLyon, les témoins ont ensuite prévenu les secours, tandis que la ligne a été interrompue en urgence. Le tramway se trouvait alors devant la mairie du 3e arrondissement de Lyon.

    Malheureusement, les secours n’ont rien pu faire pour sauver la victime, alors en arrêt cardiaque. La victime était âgée d'environ 68 ans. Son corps a finalement été pris en charge par les services funéraires et la circulation des tramways a repris en fin de journée.

    à lire également
    La société Lamberet placée en redressement judiciaire
    L’entreprise de carrosserie frigorifique Lamberet placée en redressement judiciaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La société Lamberet placée en redressement judiciaire
    L’entreprise de carrosserie frigorifique Lamberet placée en redressement judiciaire 18:06
    Lyon : un homme s’effondre dans le tramway T1 à cause de la chaleur et décède 18:05
    "Je n'arrive plus à dormir" : la troisième vague de chaleur étouffe déjà les Lyonnais 18:00
    PAF Police aux frontières
    Oullins : de nouveaux coups de feu tirés près d'un point de deal 17:47
    Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.
    Drapeau palestinien sur la mairie de Vaulx-en-Velin : la préfecture saisit la justice 17:26
    d'heure en heure
    Remise du diplôme "Batisseur de Notre-Dame de Paris" pour les salariés de l'entreprise Nexans à Autun. Au centre de la photo avec un costume bleu foncé : Philippe Jost haut fonctionnaire de l'Etat en charge de finaliser la restauration de la cathédrale. ©autun_ville
    Nexans récompensé par le diplôme "Bâtisseur de Notre-Dame de Paris" 17:21
    Musilac 2026 : un dispositif de détection de drogue dans les boissons expérimenté lors du festival 16:57
    Le préfet de la Loire, Monsieur François-Xavier Bieuville, est parti à la rencontre des exposants du salon (Crédit : Préfet de la Loire).
    Une première édition réussie pour le salon de l’artisanat à Montbrison 16:43
    TNP Villeurbanne
    Nommés à la tête du TNP de Villeurbanne, Laëtitia Guédon et Thomas Jolly dévoilent leur projet "Monde Ouvert" 16:30
    Rhône : suspecté de plusieurs départs de feu, un individu interpellé à Solaize 15:59
    Depuis Lyon, Interpol coordonne un vaste coup de filet mondial contre la traite des êtres humains 15:33
    Lyon : le groupe Antonio et Marco va ouvrir une nouvelle enseigne au concept "hybride"en Presqu'île 14:46
    Cancérologie : la Région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son partenariat avec le Cancéropôle et Lyonbiopôle 14:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut