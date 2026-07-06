Lyon : un homme s’effondre dans le tramway T1 à cause de la chaleur et décède

Un homme est mort samedi 4 juillet alors qu’il était à bord d'une rame du tramway T1. Il se serait effondré à cause de la chaleur. Les secours n’ont rien pu faire pour le sauver.

Aux alentours de 17 heures, samedi 4 juillet, un homme qui se trouvait à bord d’une rame du tramway T1 s’est effondré au sol en raison de la chaleur, dont il s’était déjà plaint quelques minutes auparavant.

Selon actuLyon, les témoins ont ensuite prévenu les secours, tandis que la ligne a été interrompue en urgence. Le tramway se trouvait alors devant la mairie du 3e arrondissement de Lyon.

Malheureusement, les secours n’ont rien pu faire pour sauver la victime, alors en arrêt cardiaque. La victime était âgée d'environ 68 ans. Son corps a finalement été pris en charge par les services funéraires et la circulation des tramways a repris en fin de journée.