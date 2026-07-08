À Annecy, la start-up Ekip, spécialisée dans les titres-restaurant responsables, annonce une levée de fonds d'1,5 million d'euros, destinée à accélérer son développement et à élargir son offre de services.

Cette opération, réalisée auprès d'investisseurs qui l'ont déjà soutenu auparavant, du club de business angels ShareInvest ainsi que de membres de l'équipe fondatrice, intervient après deux premiers pactoles de 400 000 euros en 2022 puis 800 000 euros en 2024.

Un engagement écoresponsable

Pour l'heure, la start-up tend à s'étendre davantage. Positionné auprès de 500 entreprises et plus de 10 000 bénéficiaires, Ekip souhaite que plus de salariés accèdent à leurs récompenses advenues lors de dépenses dites "écologiques" : acheter bio, manger local, adopter l'énergie renouvelable, privilégier la mobilité douce.

En fondant Ekip, Julien Derville veut participer à favoriser une consommation responsable et "à contribuer à la réduction de l'impact environnemental", et à contenir la dégradation des limites planétaires.

Au-delà du titre-restaurant et titre-cadeaux, Ekip entend désormais se positionner comme une plateforme d'avantages salariés responsables. L'entreprise a lancé ce mois-ci les titres-sport et titres-culture, qui rejoignent les titres-vacances sortis tout récemment.

Son modèle repose sur un système de cashback permettant aux salariés de récupérer un pourcentage, entre 5 et 20%, de leurs dépenses lorsqu'elles sont effectuées auprès de prestataires engagés dans une démarche responsable ou bénéficiant d'un label reconnu. L'objectif est double : soutenir le pouvoir d'achat des salariés tout en orientant leur consommation vers des acteurs plus vertueux sur le plan environnemental et social.

Des investissements écologiques avec La Nef

En parallèle, plus d'un million d'euros sera investi dans des actions d'économie sociale et solidaire. Ekip laisse la main à son partenaire, la banque La Nef, qui ambitionne ainsi de soutenir des pes projets parmi lesquels : des fermes bio, des coopératives d'énergie renouvelable, des sociétés de mobilité douce et des tiers-lieux et entreprises d'insertion. De futurs invertissements qui, pour la start-up, participent à créer de l'emploi et à accélérer la transition écologique.