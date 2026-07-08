Drôme: À la découverte des jeans 100% français 

L'entreprise de jeans 100% français 1083 ouvre ses portes au public à l'occasion de visites de son atelier à Romans-sur-Isère, tout au long de juillet.

Fondée en 2013, la société 1083 confectionne des jeans 100% français, de la conception à la production. Des vêtements à l’esprit cocorico que l’on doit à son fondateur et président, Thomas Huriez. Son envie de monter son entreprise lui vient après le constat inquiétant qu’aucune paire de jeans n’est fabriquée en France à l’époque, symbole d’une industrie textile française en berne. Il décide donc d’y remédier et de lancer 1083 en clin d'œil aux deux villes les plus éloignées de l’Hexagone : Menton dans les Alpes-Maritimes et Porspoder, en Bretagne.

Une mission de relocalisation industrielle

Avec un chiffre d’affaires s’élevant à plus de 8 millions d’euros en 2025, l’entreprise a connu une ascension fulgurante en près de dix ans. Les jeans étaient la première étape mais 1083 ne s’est pas arrêté en si bon chemin et produit aujourd’hui entre autres des pulls, t-shirts et accessoires. L'objectif annoncé est clair : relocaliser la production textile sur le territoire et atténuer le coût écologique des exportations.

Thomas Huriez défend clairement l’idée de “faire baisser la surconsommation textile” en privilégiant des tissus de qualité qui, certes, font augmenter les prix mais participent d’une dépense raisonnée pour la planète. En comparaison avec des jeans standards vendus sur le marché, les jeans en coton bio signés 1083 représentent une baisse de l’empreinte carbone à hauteur de 66%. A noter que le coton biologique est exporté majoritairement de Tanzanie et du Bénin. Même chose pour les jeans 100% made in France, qui eux, constituent une réduction de 80%.

Des visites de l’atelier à Romans-sur-Isère

Aujourd’hui, elle innove encore en proposant au public des visites de son atelier à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Tout au long du mois de juillet, six visites gratuites sont organisées pour plonger dans la genèse du projet en passant par la découverte de la chaîne de fabrication. Studio de création, stockage des tissus, coupe, confection, contrôle qualité… l’atelier n’aura plus aucun secret pour les curieux qui s’y inscriront. Certaines de ces visites, d'1h30 chacune, seront même assurées par le fondateur lui-même les mardi 15, 22 et 29 juillet.

La visite pourra se conclure par un tour dans la boutique d’usine toujours à Romans-sur-Isère, une parmi les cinq présentes sur le territoire. Les autres étant à Lyon, Grenoble, Paris et Nantes.