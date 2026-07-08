Actualité
1083 : Le jean français (Crédit : DR)

Drôme: À la découverte des jeans 100% français 

  • par Meline Vert

    • L'entreprise de jeans 100% français 1083 ouvre ses portes au public à l'occasion de visites de son atelier à Romans-sur-Isère, tout au long de juillet.

    Fondée en 2013, la société 1083 confectionne des jeans 100% français, de la conception à la production. Des vêtements à l’esprit cocorico que l’on doit à son fondateur et président, Thomas Huriez. Son envie de monter son entreprise lui vient après le constat inquiétant qu’aucune paire de jeans n’est fabriquée en France à l’époque, symbole d’une industrie textile française en berne. Il décide donc d’y remédier et de lancer 1083 en clin d'œil aux deux villes les plus éloignées de l’Hexagone : Menton dans les Alpes-Maritimes et Porspoder, en Bretagne.

    Une mission de relocalisation industrielle

    Avec un chiffre d’affaires s’élevant à plus de 8 millions d’euros en 2025, l’entreprise a connu une ascension fulgurante en près de dix ans. Les jeans étaient la première étape mais 1083 ne s’est pas arrêté en si bon chemin et produit aujourd’hui entre autres des pulls, t-shirts et accessoires. L'objectif annoncé est clair : relocaliser la production textile sur le territoire et atténuer le coût écologique des exportations.

    Thomas Huriez défend clairement l’idée de “faire baisser la surconsommation textile” en privilégiant des tissus de qualité qui, certes, font augmenter les prix mais participent d’une dépense raisonnée pour la planète. En comparaison avec des jeans standards vendus sur le marché, les jeans en coton bio signés 1083 représentent une baisse de l’empreinte carbone à hauteur de 66%. A noter que le coton biologique est exporté majoritairement de Tanzanie et du Bénin. Même chose pour les jeans 100% made in France, qui eux, constituent une réduction de 80%.

    Des visites de l’atelier à Romans-sur-Isère

    Aujourd’hui, elle innove encore en proposant au public des visites de son atelier à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Tout au long du mois de juillet, six visites gratuites sont organisées pour plonger dans la genèse du projet en passant par la découverte de la chaîne de fabrication. Studio de création, stockage des tissus, coupe, confection, contrôle qualité… l’atelier n’aura plus aucun secret pour les curieux qui s’y inscriront. Certaines de ces visites, d'1h30 chacune, seront même assurées par le fondateur lui-même les mardi 15, 22 et 29 juillet.

    La visite pourra se conclure par un tour dans la boutique d’usine toujours à Romans-sur-Isère, une parmi les cinq présentes sur le territoire. Les autres étant à Lyon, Grenoble, Paris et Nantes. 

    à lire également
    Inauguration de la Maison de santé pluriprofesionnelle du Plateau
    Lyon : une maison de santé pluriprofessionnelle inaugurée à la Croix-Rousse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Inauguration de la Maison de santé pluriprofesionnelle du Plateau
    Lyon : une maison de santé pluriprofessionnelle inaugurée à la Croix-Rousse 15:59
    Drôme: À la découverte des jeans 100% français  15:50
    « Nous ne voulons plus que l’État nous asphyxie » : la fronde des maires de villes moyennes à Roanne 15:31
    "Pas de dysfonctionnement de la climatisation", assure Véronique Sarselli après le décès d’un voyageur dans un tramway à Lyon 15:25
    Lyon : des travaux réalisés en urgence sur le mur de la montée des Génofévains en raison d'un risque de basculement 15:04
    d'heure en heure
    UTMB TUDOR
    Haute-Savoie : TUDOR devient partenaire technique du circuit UTMB World Series 14:58
    La start-up d'Annecy Ekip a levé plus d'1 million d'euros de fonds. (Crédit : DR).
    Haute-Savoie: la start-up Ekip lève 1,5 million d'euros pour s'implanter en tant que plateforme d'avantages salariés responsables 14:35
    Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 1er arrondissement selon Google 14:30
    IKEA conception et commande à Annecy/ ©IKEA
    IKEA ouvre un atelier de conception et de commande à Annecy 13:57
    Rhône : malgré la condamnation de Marine Le Pen, le RN se réjouit de sa candidature 13:33
    PFAS LYON arkema daikin
    Pollution aux PFAS au sud de Lyon : l’État dévoile de nouveaux résultats 13:00
    Savoie : Un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est mort en luttant contre un feu de forêt 12:22
    Dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Lyon, Apollon retrouve sa fontaine 11:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut