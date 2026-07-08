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Maxi Zoo ouvre 17 boutiques continuant son expansion nationale (Crédit: DR).
Maxi Zoo ouvre 17 boutiques continuant son expansion nationale (Crédit: DR).

Maxi Zoo : 17 nouvelles boutiques au deuxième trimestre 2026

  • par Meline Vert

    • L’enseigne d’animalerie iséroise, Maxi Zoo, leader sur le marché national, a inauguré dix-sept nouvelles boutiques, renforçant sa présence sur le territoire avec aujourd’hui plus de 478 magasins.


    Maxi Zoo continue sa razzia sur le marché de l'animalerie français en ouvrant dix-sept nouvelles boutiques entre avril et juin 2026. Implanté à Vaulx-Milieu, en Isère, depuis 1993, l’enseigne a rejoint, en 2004, le groupe allemand Fressnapf, leader européen de l’animalerie.

    Le groupe poursuit depuis son expansion stratégique, ces nouveaux magasins rejoignant les 461 magasins déjà présents sur le territoire. Pour l’heure, vingt-neuf magasins ont ouvert en 2026 avec un objectif annoncé de 60 inaugurations pour la fin d’année.

    Une lignée qui n’est pas prête de s’arrêter puisque l’enseigne ambitionne l’ouverture en moyenne de 65 boutiques par an jusqu’en 2029 avec un objectif établi de 700 points de vente à atteindre en 2030.

    Objectif centre-ville

    Détenant 10% du marché national, l’enseigne cherche de nouveaux horizons en s’implantant non seulement dans les zones commerciales mais en prenant ses quartiers en centre-ville, toujours dans une volonté de proximité avec les potentiels consommateurs. Et même, une aspiration à s’implanter de sorte à ce que chacun sur le territoire puisse accéder à un magasin en moins de vingt minutes.

    Début juin, Maxi Zoo a ouvert deux magasins en centre-ville, à Bordeaux et à Rennes, de 295 et 260 m2 ; rejoignant ainsi le club restreint des points de vente en centre-ville qui comprend entre autres Paris et Lyon.  Dans la région, trois autres boutiques ont vu le jour à Dardilly et à Saint-Genis-Laval dans le Rhône et à Montbrison (Loire).

    S’ensuivent, parmi les objectifs énoncés pour 2026 par le PDG, Vincent Doumerc, un développement de l’offre santé et des services tels que le téléconseil vétérinaire ou l’assurance.

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