Découverte et biodiversité : le programme des parcs lyonnais reprend à la rentrée

Malgré la rentrée scolaire qui approche, les parcs de la métropole de Lyon continuent de proposer des activités pour tous les âges.

La Métropole de Lyon relance son programme d’animations dans ses parcs à partir de septembre. Les parcs de Parilly, de la Porte des Alpes et le Domaine de Lacroix-Laval accueillent ateliers et balades pour petits et grands.

Parmi les activités proposées : "Le parc vu par les insectes" au parc de Parilly le 10 septembre, "Petit peuple de l’eau" au Domaine de Lacroix-Laval le 13 septembre ou encore "Papillons, coléoptères, abeilles, guêpes…" le 27 septembre à la Porte des Alpes.

En octobre, les animations se poursuivent avec "Prendre soin des arbres" ou "De la graine à l’arbre". Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à partir de 4 ans selon la programmation. Les inscriptions se font en ligne sur le site grandlyon.com/parcs.