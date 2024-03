Les inscriptions pour la course Asics SaintéLyon, qui réunit chaque année 17 000 coureurs, ouvriront le 21 mars.

Très attendue par les coureurs de la région, la célèbre course reliant Saint-Étienne à Lyon aura lieu le 30 novembre prochain. Les inscriptions seront toutefois ouvertes dès ce jeudi 21 mars, moyennant une centaine d'euros pour le parcours classique. Lors de l'édition précédente, 17 000 personnes avaient ainsi répondu présentes.

Huit parcours seul ou en relais

Depuis 1952, le raid historique entre Saint-Étienne et Lyon marque la fin de la saison de trail running. Il s'agit d'une course nocturne de 82 kilomètres alliant trail et course sur route, désormais incontournable. C'est en effet la plus grande course nature de l'hexagone en termes de participants. Ces derniers peuvent d'ailleurs courir seul ou en relais au travers des huit formules proposées par ExtraSports et Asics. Les différents parcours vont ainsi de 13 à 82 kilomètres, avec un parcours spécial de 164 kilomètres.

Le parcours le plus célèbre part en effet du Parc des expositions à Saint-Etienne pour rejoindre la capitale des Gaules. Cependant, il est possible depuis 2019 de faire un premier aller dans le sens inverse pour ensuite participer à la course classée sur le retour. Quoiqu'il en soit, la course s'adapte aux débutants comme aux experts. Les inscriptions se font via le site de l'évènement.

© Gilles Reboisson - ExtraSports

