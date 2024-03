Après Khéops, une nouvelle épopée historique en réalité virtuelle à Lyon

Une nouvelle exposition en réalité virtuelle va voir le jour en avril au centre commercial de Confluence à Lyon. Elle transportera le public à travers des milliards d'années d'évolution.

Lancée le 3 novembre 2022, l'immersion en réalité virtuelle au cœur de la pyramide de Khéops, proposée par l'agence Emissive au centre commercial de Confluence, a été un franc succès. Ses créateurs ont ainsi imaginé une nouvelle expérience dédiée cette fois à un panorama de l'histoire de notre planète.

Baptisée Mondes disparus, cette nouvelle exposition en réalité virtuelle de 45 minutes promet de retracer plus de 3,5 milliards d'années d'évolution en faisant des publics, "non de simples spectateurs, mais des acteurs physiquement et émotionnellement engagés dans l'expérience".

L'aventure a été imaginée en collaboration étroite avec le Muséum national d'Histoire naturelle. Cette nouvelle immersion sera disponible à partir du mois d'avril au tarif non négligeable de 29,5 €.