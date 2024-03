Une semaine dédiée à l'eau dans la Métropole de Lyon

Pour célébrer la Journée mondiale de l’eau qui se tiendra le 22 mars prochain, la Métropole de Lyon proposera du 21 au 27 mars plusieurs activités et conférences autour de l’or bleu.

Indispensable et de plus en plus rare, l’eau est "un patrimoine commun précieux qu’il est indispensable de protéger", assure la Métropole de Lyon dans un communiqué publié ce lundi. Créée en 1992, la Journée mondiale de l’eau se tiendra le 22 mars prochain et à cette occasion, la Métropole de Lyon organisera du 21 au 27 mars prochains plusieurs rendez-vous autour de l’or bleu.

Visite, conférence et sortie en péniche

"Pour sensibiliser le grand public aux enjeux d’accès et de protection de la ressource", la collectivité proposera donc aux habitants dès ce jeudi 21 mars plusieurs animations, dont la conférence "Demain, l’eau pour tous ?" qui se déroulera à l’Hôtel de la Métropole de Lyon (3e arr.) en compagnie de deux personnalités engagées sur cet enjeu, Pedro Arrojo Agudo, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, et Riccardo Petrella, politologue et économiste, auteur du Manifeste sur l’eau. L’évènement est ouvert à tous sur inscription sur le site de la Métropole de Lyon et débutera à 19 heures.

D’autres activités sont également prévues, telles que des visites de l’ancienne usine des eaux de Saint-Clair le samedi 23 mars de 10 heures à 14 heures, ou encore une sortie en péniche ou un rallye nature au Parc de porte des Alpes. Les inscriptions pour les évènements sont d’ores et déjà ouvertes.