Lyon et le Rhône sont désormais placés en vigilance orange aux orages ce jeudi 22 juin. (Crédit de Romain Weber d’un orage sur Lyon le 3 juin)

Un gros risque orageux est identifié demain matin dans neuf départements dont le Rhône, l'Isère et la Savoie, selon Météo France.

Neuf départements sont placés en vigilance orange par Météo France concernant de très probables orages ce lundi 24 juillet, tôt dans la journée : le Rhône, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et l'Ain.

Dans ces départements, des orages vont circuler d'ouest en est, entre le milieu de nuit de dimanche à lundi et lundi matin. Ils devraient être ponctuellement forts. Cette vague orageuse pourrait occasionner des phénomènes violents tels que des rafales de vent de 70 à 90km/h, de la grosse grêle et de brèves mais intenses précipitations.

De nombreux autres départements, dont les Hautes-Alpes, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et le Jura, sont placés en vigilance jaune par Météo France. Côté canicule, seules les Alpes-Maritimes et la Corse sont placées en vigilance orange demain, tandis que le Var et les Pyrénées Orientales sont placées en vigilance jaune.

Conseils de comportement

À l'approche des orages, les préfectures de l'Ain et de la Savoie communiquent sur les précautions d'usage pour se protéger de la foudre, telles que la mise à l'abri d'objets sensibles au vent, hors zones boisées, l'utilisation réduite des appareils électriques et téléphones, le signalement d'éventuels départs de feux. Il est également fortement déconseiller de sortir en montagne ou de s'engager, à pied ou en voiture, sur une voie à proximité d'un cours d'eau ou immergée. Les sous-sols sont par ailleurs à éviter également.