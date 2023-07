À Lyon, récap' des temps forts de la semaine

Manipulation au laboratoire MAP ( Microbiologie, adaptation et pathogénie) de l’équipe CRP (Chromatine, régulation et pathogénie), INSA de Lyon. @Hugo Laubepin

Sport, culture, gastronomie, science...Voici le résumé des grands moments de l'actualité lyonnaise de la semaine, pour celles et ceux qui seraient passés à côté.

Nuits de Fourvière, JO d'hiver 2030, l'INSA Lyon en lice pour un grand concours...Retour sur les temps forts qui ont marqué l'actualité à Lyon depuis lundi 17 juillet.

Les Régions AURA et PACA veulent recevoir les JO d'hiver 2030

Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur souhaitent proposer une candidature commune pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver 2030. Leurs présidents respectifs, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier ont exprimé le 19 juillet le souhait de "proposer au mouvement sportif et à l’Etat de porter une candidature commune au Comité International Olympique (CIO) "pour accueillir les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030", a rapporté le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Plusieurs étapes devront être franchies pour le dépôt de candidature. La première : la transmission en juillet du souhait d'ouvrir une phase de dialogue formel avec le CIO et sa commission des futures villes hôtes en vue de l'élaboration d’un dossier de candidature.

Illustration JO d'hiver. @jeuxolympiques (Twitter)

Des étudiants de l'INSA Lyon au plus grand concours de biologie de synthèse

Du 2 au 5 novembre 2023, des étudiants de l'INSA (Institut national des sciences appliquées) Lyon, de l'ENS Lyon et de l'Université Lyon 1 vont participer à l'iGEM, une compétition internationale de biologie de synthèse qui se déroule cette année à Paris. Plus de 400 équipes d'étudiants, doctorants, industries s'y retrouvent, représentant plus de 45 pays. Le sujet de Jade, Camille et Adel, qui comptent parmi les participants, portera sur l'antibiorésistance. La jeune équipe a décidé de se concentrer sur une protéine "qui donne une résistance à une famille d'antibiotique, les carbapénèmes", d'après les explications données à Lyon Capitale.

Une partie de l'équipe d'étudiants de l'INSA-ENS-Lyon 1 qui participe en novembre 2023 à la finale de l'iGEM, une compétition de biologie de synthèse. @Hugo Laubepin

Christian Têtedoie ouvrira un nouveau restaurant en 2028

Le chef lyonnais Christian Têtedoie ouvrira, à l'horizon 2028, un restaurant dans l'ancienne tour du CIRC (Centre international de recherche contre le cancer), en portant une ambition claire : "imaginer le restaurant de demain". A 62 ans, le chef étoilé se lance donc dans un énorme défi professionnel. "Nous devons changer notre approche de la cuisine, du restaurant, a-t-il expliqué à Lyon Capitale. Cela implique avant tout de changer nos modes de cuisson. Il n'y aura plus de gaz ni d'électricité, on n'utilisera que des énergies issues de circuits verts, exemplaires".

Christian Têtedoie, cuisinier solidaire de l'année Gault&Millau @Veronique Vedrenne

Indochine en dernière minute aux Nuits de Fourvière

Le groupe français de pop-rock Indochine, se produira samedi 29 juillet aux Nuits de Fourvière, pour un concert surprise programmé au dernier moment. Les 4 200 places, qui étaient en vente vendredi, se sont écoulées en 30 minutes, d'après Le Progrès. En 2022, le groupe avait réuni 70 000 fans au Groupama Stadium.