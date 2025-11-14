Un vendredi nuageux et doux avant le retour de la pluie à Lyon

Ce vendredi 14 novembre s'annonce très gris à Lyon et dans toute la région lyonnaise, sous des températures toujours très douces.

Il fait toujours anormalement chaud à Lyon et dans la métropole de Lyon ce vendredi 14 novembre. Alors que le thermomètre affiche déjà 18 degrés ce vendredi matin le mercure atteindra dans l'après-midi 20 degrés, soit 8 degrés au dessus des normales de saison, sous un vent de sud toujours très fort avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h.

Côté ciel le voile nuageux sera présent tout au long de la journée dans le ciel lyonnais et sera de plus en plus dense avant l'arrivée de la pluie dans la soirée et la nuit prochaine.