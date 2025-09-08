Orages et pluie : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orages et pluie-inondation.

Ce lundi, le temps sera instable sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un axe pluvio-orageux qui a poussé Météo France a placé dix départements de la région en vigilance météo.

Si la Loire, le Rhône et l'Ain sont en vigilance pluie-inondation, ces trois départements ainsi que la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Haute-Loire et le Cantal sont également en vigilance orages.

Des vigilances valables pour l'ensemble de la journée ce lundi 8 septembre.