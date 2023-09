Orages et chute des températures mercredi 13 septembre à Lyon

C’est une journée orageuse qui attend les Lyonnais mercredi 13 septembre, alors que les températures chutent de huit degrés.

Après une dizaine de jours de fortes chaleurs, le mercure dégringole mercredi 13 septembre entre Rhône et Saône. Alors qu’il affichait encore 31°c mardi, le thermomètre ne devrait pas dépasser 23°c cet après-midi à Lyon, soit une maximale très légèrement inférieure aux normales de saison.

Risque de pluies orageuses

Comptez ainsi 19°c à 8 heures, puis autour de 21°c à midi avant que la maximale du jour ne soit atteinte sur les coups de 17 heures. Ce soir, le mercure repassera sous la barre des 20°c à partir de 21 heures, avant une nuit où les températures se stabiliseront autour de 17°c.

L’arrivée d’un air plus froid de l’ouest, qui permet cette baisse des températures, entraîne également un conflit de masse d’air, propice aux orages ce mercredi. Des averses orageuses sont notamment attendues dans la matinée et l’après-midi, alors que le département du Rhône est placé en vigilance jaune pour les orages et la pluie avec un risque d’inondation localement. La quantité de précipitations prévue ce matin est de l’ordre de 5 millimètres et de 7 cet après-midi.